Спрос на автомобили Skoda в России растет

Один за другим автопроизводители объявляют о результатах продаж минувшего года, хвастаясь своими достижениями. Исключением не стала и Skoda, сообщившая об увеличении объема реализованных машин с 55 386 до 62 302 единиц.

– Мы довольны результатами прошедшего года. Драйверами продаж стали Rapid и Octavia, которые в прошлом году вышли на российский рынок в обновленном виде. Это высоко оценили наши клиенты, и мы невероятно благодарны им за признание и лояльность, — сказал Ян Прохазка, Руководитель Skoda Auto Россия.

Бестселлером чешской марки в прошлом году стал лифтбэк Rapid, в пользу которого сделали выбор 29 445 россиян (+13,5%). Octavia, привлекшая внимание 22 648 покупателей (+4,1%), расположилась на почетном втором месте. Третьим стал кроссовер Kodiaq, появившийся на нашем авторынке в июне — за семь месяцев дилеры реализовали 2086 машин. Продажи флагманского Superb, оказавшегося за пределами лидерской тройки, подросли на 34,9%. Эти авто разошлись тиражом в 1881 экземпляров.