Какие иномарки пользовались в России наибольшим спросом в 2017 году

Фото: KIA
Вслед за Volkswagen, Skoda и другими автопроизводителями о своих успехах отчиталась компания KIA. Как сообщает пресс-служба корейской марки, по итогам прошлого года российским дилерам удалось реализовать 181 947 машин — на 21,6% больше, чем в 2016-м.
Виктория Базылева

Согласно результатам продаж, KIA вновь стала лидером российского рынка среди всех иностранных брендов. Этому поспособствовала гибкая ценовая политика компании, широкий модельный ряд и различные маркетинговые программы, благодаря которым клиенты могут приобретать машины на специальных условиях.

Наиболее привлекательным для российских покупателей остается седан KIA Rio. Владельцами корейских бюджетников в прошлом году стали 96 689 человек — на 10,3%, чем в 2016 году. Стоит отметить, что 1931 из тех, кто выбрал эту модель, обзавелись Rio в новой версии X-Line — высоким хетчбэком, появившимся в продаже пару месяцев назад. В первую тройку по итогам года также вошли кроссовер Sportage, разошедшийся тиражом в 24 611 экземпляр, и машины семейства Cee’d (15 246 реализованных авто).

Подавляющее большинство моделей KIA, а именно 10 из 12, продемонстрировали в 2017 активный рост продаж. Лидером стал сменивший в феврале поколение седан Optima — он сумел привлечь в январе-декабре вдвое больше покупателей, чем годом ранее (+104%). Значительно увеличился спрос на Cerato (+81,9%), а также на Picanto (+73,2%). Не отстают от своих младших братьев кроссоверы Sorento Prime и Sorento — продажи этих моделей выросли на 75,2% и 44% соответственно.

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12 января 2018
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