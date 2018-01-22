Производство микроавтобуса ЗиЛ-118 «Юность» возобновлять не будут

Все производственные помещения Завода имени Лихачева (ЗиЛ), располагавшиеся вблизи Малого кольца Московской железной дороги, были снесены еще три года назад. Оставшиеся здания, принадлежащие предприятию, разрушены. В живых остался лишь механосборочный цех №6, который удалось спасти группе энтузиастов.
Арендовавшие площадь почитатели марки впоследствии организовали общество с ограниченной ответственностью, получившее название «МСЦ6 АМОЗИЛ». Теперь в механосборочном цеху №6 идет реставрация старых автомобилей, а также сборка новых машин из имеющихся деталей.