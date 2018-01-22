Производство микроавтобуса ЗиЛ-118 «Юность» возобновлять не будут

Фото: vk.com/msc6amozil
В российских СМИ появилась информация о том, что легендарный микроавтобус ЗиЛ-118 «Юность» может вернуться на конвейер завода. На самом же деле это не более, чем слухи, не имеющие ничего общего с действительностью.
Виктория Базылева

Все производственные помещения Завода имени Лихачева (ЗиЛ), располагавшиеся вблизи Малого кольца Московской железной дороги, были снесены еще три года назад. Оставшиеся здания, принадлежащие предприятию, разрушены. В живых остался лишь механосборочный цех №6, который удалось спасти группе энтузиастов.

Арендовавшие площадь почитатели марки впоследствии организовали общество с ограниченной ответственностью, получившее название «МСЦ6 АМОЗИЛ». Теперь в механосборочном цеху №6 идет реставрация старых автомобилей, а также сборка новых машин из имеющихся деталей.

Фото: vk.com/msc6amozil

Накануне в своей официальной группе «ВКонтакте» представители компании опубликовали несколько фотографий восстановленной «Юности», которые вызвали ажиотаж в СМИ. Некоторые порталы сообщили даже, что ЗиЛ-118 может вернуться на конвейер. Но о каком серийном производстве может идти речь, если самого завода по сути больше нет?

Как оказалось, уже на протяжении нескольких месяцев в МСЦ6 трудятся над реставрацией легендарного микроавтобуса — ничего необычного, ведь именно воссозданием старых экземпляров энтузиасты и занимаются. Кстати, судя по снимкам, кузов «Юности» уже практически восстановлен.

«Поставили задний мост, а затем и подрамник. Еще пока не видно, но она уже на колесах» — написали представители МСЦ6. За судьбой автобуса наблюдает порядка тысячи пользователей социальной сети — они постоянно интересуются у мастеров, на каком этапе находится проект, а также выражают свою поддержку, желая удачи, сил и терпения.

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22 января 2018
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