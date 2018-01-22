В Болгарии продается уникальный «Запорожец»

В описании к объявлению, опубликованному на сайте classiccars.com, говорится, что большинство деталей машины оригинальные. Салон обит кожей белого цвета, на полу — ковер из негорючих материалов. Нынешний обладатель машины также отмечает, что установка хромированных элементов экстерьера проводилась в Канаде.

По словам продавца, «Запорожец» дополнительно оснащен газовым обогревателем, а также акустической системой JBL максимальной мощностью 600 Вт. За пятьдесят лет автомобиль проехал всего 7400 километров.