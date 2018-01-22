В Болгарии продается уникальный «Запорожец»

Фото: mmr.net.ua
На просторах интернета появилось объявление о продаже отреставрированного «Запорожца» 1968 года выпуска. За пятидесятилетний ЗАЗ-695А нынешний владелец просит 42 000 долларов, что по текущему курсу эквивалентно 2 376 750 рублей.
Виктория Базылева

В описании к объявлению, опубликованному на сайте classiccars.com, говорится, что большинство деталей машины оригинальные. Салон обит кожей белого цвета, на полу — ковер из негорючих материалов. Нынешний обладатель машины также отмечает, что установка хромированных элементов экстерьера проводилась в Канаде.

По словам продавца, «Запорожец» дополнительно оснащен газовым обогревателем, а также акустической системой JBL максимальной мощностью 600 Вт. За пятьдесят лет автомобиль проехал всего 7400 километров.

Фото: mmr.net.ua

Как утверждает автор объявления, он реставрировал этот ЗАЗ-695А на протяжении восьми лет. В общей сложности ему пришлось вложить в машину порядка 60 000 евро. Любопытно, что нынешний владелец готов отдать авто за меньшие деньги — уникальный «Запорожец» он оценивает «всего» в 42 000 долларов. Вместе с транспортным средством покупатель получит изданную на болгарском языке книгу об истории этой модели.

Напомним, что ЗАЗ-965 выпускался с 1960 по 1969 год. Поначалу автомобили комплектовались 23-сильным бензиновым моторчиком, чуть позже его стали оснащать более мощным двигателем в 27 л. с. Спустя еще некоторое время машина обзавелась агрегатом, выдающим 30 сил. Помимо стандартной, производились экспортная модификация, а также версии для инвалидов различных групп и почтовый фургон для сбора писем.

автопродажи, авторынок, вторичный рынок, подержанные авто, олдтаймеры
22 января 2018
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