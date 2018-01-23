Названы самые востребованные в России иномарки с пробегом

В целом вторичный авторынок в 2017 году увеличился на 2,1%. Наибольшим спросом у россиян, как и прежде, пользовались машины LADA — на долю АВТОВАЗа пришлось 27% от общего объема реализованных авто. Если же «Лады», «ГАЗы» и «УАЗы» не учитывать, а рассматривать исключительно иностранные марки, то самым популярным брендом остается Toyota.

Несмотря на то, что японцы возглавляют вторичный рынок зарубежных авто с пробегом, лучше других поддержанных авто в нашей стране продается Ford Focus. В прошлом году в пользу американских седанов, хетчбэков и универсалов сделали выбор 132 700 россиян, сообщает агентство «Автостат». Toyota Corolla расположилась на второй строчке — 102 200 реализованных машин, а Hyundai Solaris с результатом в 79 600 авто — на третьей.

Замыкают лидерскую пятерку седаны Toyota Camry (74 300 автомобилей) и Renault Logan (71 900 машин). Помимо этих моделей, в первой десятке оказались также русско-американский внедорожник Chevrolet Niva (69 800 авто), седаны и хечбэки KIA Rio (68 900 машин), седаны Daewoo Nexia (64 600), Opel Astra (62 700) и Volkswagen Passat (56 300).