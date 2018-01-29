Названы лучшие автомобили по мнению россиян

В конце минувшего года агентство «Автостат» провело очередное исследование и вывело так называемый индекс удовлетворенности автомобилем. В опросе приняли участие более трех тысяч владельцев машин, приобретенных в автосалонах в 2012—2017 годах. Как утверждают аналитики, прежде, чем составить рейтинг, они изучили не менее ста анкет по каждой марке.

Участникам опроса предлагалось оценить их автомобиль по одиннадцати критериям: экстерьер, интерьер, динамика разгона, качество сборки, стойкость лакокрасочного покрытия, надежность, обзорность и безопасность вождения, управляемость и устойчивость на дороге, функциональность, шумоизоляция и эргономичность. Основываясь на мнении собственников, агентство присудило каждой марке определенное количество очков по стобалльной шкале.

На первом месте рейтинга оказалась компания Volvo, заработавшая 90,2 балла. Land Rover получил 89,8 очка, BMW чуть меньше — 89,5 балла. Замыкают лидерскую пятерку Lexus и Audi, набравшие 89,3 и 89,2 очка. В первую десятку также вошли Mercedes-Benz (88,8), Honda (88,5), Mazda (86,1), а также Toyota (84,4) и Opel (84,3).