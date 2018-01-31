За последние десять лет автопарк России увеличился в полтора раза

Российский автопарк преодолел отметку в 50 млн. транспортных средств еще летом минувшего года. На легковушки тогда приходилось 84% или 41,9 млн. автомобилей в количественном выражении. Большая часть автомобилей зарегистрирована в Москве и в Санкт-Петербурге. По состоянию на июль 2017-го в Первопрестольной насчитывалось около 3,65 млн. машин, в городе на Неве — примерно 1,68 млн.

Согласно данным агентства «Автостат», по итогам прошлого года объем парка легковых автомобилей в России увеличился до 42 млн. экземпляров. Помимо двух столиц в лидерах по количеству легковушек оказалась Екатеринбург, Новосибирск и Самара. В первую десятку также вошли Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Омск и Краснодар. За пределами ТОП-10 находятся Ростов-на-Дону и Воронеж, расположившиеся на одиннадцатом и двенадцатом местах соответственно.