Toyota отзывает более 645 000 автомобилей по всему миру

Как сообщила пресс-служба американского офиса Toyota, автостроитель отзывает 645 000 автомобилей, реализованных не только в Соединенных Штатах, но и за их пределами. Информации о том, что под сервисную акцию подпадают также машины, проданные российскими дилерами, на сегодняшний день нет. Но не исключено, что о проведении кампании в нашей стране «тойотовцы» объявят чуть позже.

Производитель выявил заводской брак подушек безопасности — а именно, проблему с электропроводкой. Как отметили в Toyota, в любой момент может произойти короткое замыкание, в результате которого эйрбеги «отключатся». Чревато это тем, что во время аварии подушки не раскроются — водитель и его пассажиры рискуют получить тяжелые травмы.

В ближайшее время все владельцы потенциально неисправных Toyota Prius, Lexus RX и Lexus NX, сошедших с конвейера в 2015—2016 годах, будут оповещены о необходимости предоставить машины на сервис. Разумеется, все работы официальные дилеры проведут бесплатно.