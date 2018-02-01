Toyota отзывает более 645 000 автомобилей по всему миру

Фото: www.netcarshow.com
Представители Toyota объявили о проведении очередной сервисной кампании, связанной с заводскими дефектами подушек безопасности. И нет, небезызвестный японский производитель эйрбегов Takata на этот раз ни при чем.
Виктория Базылева

Как сообщила пресс-служба американского офиса Toyota, автостроитель отзывает 645 000 автомобилей, реализованных не только в Соединенных Штатах, но и за их пределами. Информации о том, что под сервисную акцию подпадают также машины, проданные российскими дилерами, на сегодняшний день нет. Но не исключено, что о проведении кампании в нашей стране «тойотовцы» объявят чуть позже.

Производитель выявил заводской брак подушек безопасности — а именно, проблему с электропроводкой. Как отметили в Toyota, в любой момент может произойти короткое замыкание, в результате которого эйрбеги «отключатся». Чревато это тем, что во время аварии подушки не раскроются — водитель и его пассажиры рискуют получить тяжелые травмы.

В ближайшее время все владельцы потенциально неисправных Toyota Prius, Lexus RX и Lexus NX, сошедших с конвейера в 2015—2016 годах, будут оповещены о необходимости предоставить машины на сервис. Разумеется, все работы официальные дилеры проведут бесплатно.

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1 февраля 2018
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