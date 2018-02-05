Hyundai Solalis превратится в электромобиль

Фото: Hyundai
Компания Hyundai планирует выпустить новый бюджетный электрокар, ориентированный на авторынок Индии. Предполагается, что в основу новинки ляжет модель Accent, более известная в России как Solaris.
Виктория Базылева

Как сообщают зарубежные СМИ, в настоящее время Hyundai трудится над несколькими экологически чистыми автомобилями. В первую очередь корейцы презентуют публике недорогой электрокар, построенный на базе Accent. Ожидается, что премьера машины, которая получит название Xcent, состоится уже в следующем году.

Никаких технических подробностей о новинке представители Hyundai пока не раскрывают. По неподтвержденным данным, в движение электромобиль будет приводиться электрическим мотором мощностью около 100 л. с. Максимальная дальность хода на одном заряде аккумуляторной батареи составит порядка 250 километров.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что к 2020 году Hyundai выпустит еще и семь новых кроссоверов, два из которых обзаведутся «зелеными» силовыми установками — электрической и водородной. По словам представителей компании, эти экологически чистые SUV дебютируют уже до конца нынешнего года. В каких странах будут продаваться новинки — пока неизвестно.

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5 февраля 2018
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