Названы самые дорогие автомобили, продающиеся в России

Фото: www.netcarshow.com
За период с января по декабрь 2017 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей около 1,767 трлн. рублей. В частности, в последнем месяце наши сограждане занесли в кассы дилеров 215,8 млрд. рублей.
Виктория Базылева

По состоянию на декабрь 2017-го самой дорогой моделью, представленной на российском авторынке, является Rolls-Royce Phantom. Автомобилями, продающимися по цене от 35 168 000 рублей, в последнем месяце минувшего года обзавелись двое состоятельных россиян.

На второй строчке рейтинга оказался другой Rolls-Royce — Dawn, прайс на который начинается с отметки в 28 168 000 целковых. В декабре в пользу этого авто сделал выбор лишь один покупатель. На третьем месте расположился Rolls-Royce Ghost, разошедшийся тиражом аж в четыре единицы. Стартовая цена таких машин составляет 24 700 000 рублей.

Замыкают лидерскую пятерку Bentley Mulsanne и Ferrari 812, продающиеся по цене от 23 534 000 и 22 400 000 рублей. Следом, согласно данным агентства «Автостат», идут электрический кроссовер Tesla Model X (от 22 362 000 рублей), который официально в нашу страну страну не поставляется, Ferrari GTC4 Lusso (19 650 000 «деревянных»), Bentley Bentayga (14 059 307 рублей) и Ferrari F12 (13 400 000 целковых).

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5 февраля 2018
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