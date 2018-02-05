Названы самые дорогие автомобили, продающиеся в России

По состоянию на декабрь 2017-го самой дорогой моделью, представленной на российском авторынке, является Rolls-Royce Phantom. Автомобилями, продающимися по цене от 35 168 000 рублей, в последнем месяце минувшего года обзавелись двое состоятельных россиян.

На второй строчке рейтинга оказался другой Rolls-Royce — Dawn, прайс на который начинается с отметки в 28 168 000 целковых. В декабре в пользу этого авто сделал выбор лишь один покупатель. На третьем месте расположился Rolls-Royce Ghost, разошедшийся тиражом аж в четыре единицы. Стартовая цена таких машин составляет 24 700 000 рублей.

Замыкают лидерскую пятерку Bentley Mulsanne и Ferrari 812, продающиеся по цене от 23 534 000 и 22 400 000 рублей. Следом, согласно данным агентства «Автостат», идут электрический кроссовер Tesla Model X (от 22 362 000 рублей), который официально в нашу страну страну не поставляется, Ferrari GTC4 Lusso (19 650 000 «деревянных»), Bentley Bentayga (14 059 307 рублей) и Ferrari F12 (13 400 000 целковых).