Чем хороши детские автокресла, сделанные в Японии

Выбирая детские автокресла, большинство россиян, как показал опрос портала «АвтоВзгляд», ориентируются на рейтинги и обзоры (51% опрошенных). Довольно большая группа граждан (33% респондентов) делает свой выбор на основе исключительно личных впечатлений от знакомства с конкретным креслом. 12% доверяет в этом вопросе мнению друзей и знакомых. И еще 5% родителей ориентируются на раскрученность и известность производителя. И если отбросить субъективные параметры типа собственного мнения или мнения приятелей, то в сухом остатке останется не так много брендов, чья продукция может заинтересовать вдумчивых пап и мам.
Михаил Ростарчук

И это, разумеется, немецкие Recaro и Cybex. Однако их изделия стоят, как чугунный мост. Между тем, на рынке присутствует и ряд компаний, чьи кресла ничем не отличаются от германских по качеству, но заметно выигрывают в цене. Одна из них — японская Car Mate, хорошо известная в России под брендом Ailebebe.

Компания продает в нашей стране автокресла для детей любого возраста. При этом, что очень важно, вся ее продукция в обязательном порядке проходит ряд краш-тестов, об успешности которых говорят многочисленные сертификаты соответствия всем предписанным нормам от известных европейский и японских исследовательских лабораторий.

Любопытно, что каждая модель тестируется не только целиком, в собранном, так сказать, виде. Специалисты компании многократно проверяют на прочность и отдельные детали конструкции. То есть с точки зрения безопасности можно быть уверенным, что в случае, не приведи Господь, любой нештатной ситуации на дороге, автокресло от Ailebebe защитит маленького пассажира по полной программе.

Однако несмотря на то, что вопросы безопасности малыша являются главнейшими при выборе удерживающего устройства, существуют и другие аспекты, на которые обязательно обращают внимание родители, выбирая подобный товар. Среди них — простота установки и эксплуатации автокресла; его вес; маркость обивки и возможные варианты ее чистки. И, конечно же, удобство ребенка в поездке, особенно дальней.

Оценить все эти качества японских изделий портал «АвтоВзгляд» решил на примере двух моделей компании — Swing Moon Premium, предназначенной для для детей от 1 года до 7 лет с весом от 9 до 25 кг и ростом от 70 до 120 см и Kurutto NT2, которую можно использовать буквально с рождения ребенка и до достижения им четырех лет (предусмотренный вес малыша — от 2,5 до 18 кг, рост — от 50 до 100 см).

ОТ ГОДА ДО СЕМИ

И начнем мы с первого, как наиболее «универсального». И тут сразу хочется отметить его главную «фишку» — это чуть ли не единственное на рынке детское автокресло, имеющее очень широкую спинку (34 см) и сиденье (32 см). Эти параметры обеспечивают ребенку максимальное удобство и простор, даже если он едет в верхней одежде (хотя с точки зрения безопасности ее все-таки лучше снимать перед поездкой).

К не менее очевидным плюсам можно отнести и тот факт, что спинка регулируется в трех положениях. Во-первых, такая опция достаточно редко встречается в этой группе автокресел, а во-вторых, она присутствует здесь не для маркетинговой галочки.

Так, мальчика двух с половиной лет, помогавшего нам испытывать кресло, мы легко «уложили», как только он начал засыпать в сидячем положении — один из режимов наклона спинки превращает кресло в настоящую кроватку.

При этом переключение происходит буквально за секунду, то есть если кресло установлено на переднем пассажирском сиденье, от дороги фактически не отвлекаешься. Кстати сказать, и сидеть в нем ребенку явно комфортно — колени удобно ложатся на изгиб сиденья.

Так же порадовал и вес кресла (всего 8 кг) и его габариты — при высоте в 710 мм, ширине 500 мм и глубине 550 мм оно без проблем устанавливается абсолютно в любой машине. И еще понравилась немаркая обивка (вариантов — на любой мамин вкус) и то, как она легко снимается для стирки (подробнее о редакционных испытаниях Swing Moon Premium можно прочитать здесь).

ОТ НУЛЯ ДО ЧЕТЫРЕХ

Что же касается модели Kurutto NT2, то здесь просто хочется процитировать производителя и полностью с ним согласится: это новое поколение японских кресел, созданных, чтобы обеспечить безопасность и комфорт ребенка, а так же максимально упростить его использование для родителей. И одно только описание функционала устройства вызывает желание остановить выбор именно на нем.

Впрочем, судите сами: тут предусмотрен анатомический вкладыш для новорожденного; имеется 8 вариантов регулирования положений ремней безопасности; кресло вращается на 360 градусов без всяких усилий и только одной рукой; есть мощный и надежный дополнительный упор в пол, предотвращающий опрокидывание, чем могут похвастать очень немногие аналоги. И, наконец, основная особенность модели — уникальная система поглощения удара «Baby Catch». Ее особенность в том, что во время столкновения она прогибается под специальным углом, поглощая удар.

Признаемся, что новорожденных детей у сотрудников редакции нет, поэтому «натурных испытаний» с самыми маленькими мы не проводили. Но редакционные мамочки явно жалели, что в младенческую пору их деток они пользовались другими креслами.

Однозначный восторг у всех у них вызвали анатомический вкладыш (комфортное ложе для младенца, равномерно распределяющее нагрузку, оставляя при этом абсолютно расслабленными все суставы) и специальная подушка, поддерживающая головку в правильном положении. Кстати, еще одна подушка из специального виброгасящего материала помещена под тканевую обивку спинки кресла и обеспечивает максимальный комфорт ребенку.

Разумеется, была высоко оценена и уже упоминавшаяся способность кресла вертеться на 360 градусов: благодаря этому процесс посадки и высадки ребенка занимает секунды даже на тесной парковке. Да и само устройство устанавливается в машину буквально за полминуты, благодаря приемлемым весу (13 кг) и габаритам (высота — 710 мм, ширина — 470 мм, глубина — 650 мм). Кстати сказать, кресло спроектировано так, что очень плотно, без малейших зазоров (спинка к спинке, сиденье к сиденью) «стыкуется» с автомобильными сиденьями.

И, наконец, редакционные мамы высоко оценили качество обивки и то, как легко она легко снимается для чистки. Хотя наши опыты с проливанием на ткань кефира и размазыванием шоколада показали, что в стирку все эти чехлы попадут не скоро — грязь очень легко удаляется влажными салфетками практически без следа.

безопасность дорожного движения, аксессуары, автокресло
12 февраля 2018
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