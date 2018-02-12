Чем хороши детские автокресла, сделанные в Японии

И это, разумеется, немецкие Recaro и Cybex. Однако их изделия стоят, как чугунный мост. Между тем, на рынке присутствует и ряд компаний, чьи кресла ничем не отличаются от германских по качеству, но заметно выигрывают в цене. Одна из них — японская Car Mate, хорошо известная в России под брендом Ailebebe.

Компания продает в нашей стране автокресла для детей любого возраста. При этом, что очень важно, вся ее продукция в обязательном порядке проходит ряд краш-тестов, об успешности которых говорят многочисленные сертификаты соответствия всем предписанным нормам от известных европейский и японских исследовательских лабораторий.

Любопытно, что каждая модель тестируется не только целиком, в собранном, так сказать, виде. Специалисты компании многократно проверяют на прочность и отдельные детали конструкции. То есть с точки зрения безопасности можно быть уверенным, что в случае, не приведи Господь, любой нештатной ситуации на дороге, автокресло от Ailebebe защитит маленького пассажира по полной программе.