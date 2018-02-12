Опубликовано новое изображение будущего BMW Z4

Автомобиль позаимствует платформу купе Toyota Supra. По одним данным под капотом базовой версии Z4 спрячется двухлитровый четырехцилиндровый агрегат мощностью 251 л. с. и 350 Нм крутящего момента. По другим — двухлитровый двигатель с наддувом, мощностью 180 л. с.

Кроме того, не исключено появление более мощных версий — модификации с турбированным шестицилиндровым мотором, генерирующим в одном варианте 340 сил, а в другом — 390 «лошадей». На самом деле, все эти сведения более чем сомнительные, а сам производитель технические характеристики нового BMW Z4 пока скрывает.

Напомним, что на днях баварский производитель объявил российские цены на гибридный i8, переживший легкий рестайлинг.