KIA готовит к премьере бюджетную версию кроссовера Sportage

На сегодняшний день модельный ряд KIA в Китае включает в себя два «Спортиджа» — модель последнего поколения именуется как KX5, а предыдущего — соответственно Sportage. В скором времени в продажу поступит еще один SUV, который, по словам представителей марки, будет чуть дешевле, нежели KX5.

По данным местных СМИ, ссылающихся на патентное ведомство КНР, автомобиль увеличится в габаритах до 4460 в длину, 1850 мм в ширину и 1670 мм в высоту. Размер его колесной базы составит 2640 мм. Пока известно лишь об одном двигателе — двухлитровом 160-сильном атмосферном моторе. В паре с ним будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонный «автомат». Привод предложат как передний, так и полный.

Напомним, что Sportage, ориентированный на российский рынок, комплектуется двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. и дизельным 185-сильным мотором объемом два литра. Минимальная цена кроссовера — 1 269 900 рублей, однако воспользовавшись специальными предложениями, автомобиль можно приобрести по цене от 1 096 900 целковых.