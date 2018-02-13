Продажи подержанных автомобилей в России подросли на 7,3%

Фото: business.ua
По итогам минувшего месяца объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом увеличился на 7,3% по сравнению с январем 2017-го. Наши сограждане приобрели порядка 337 100 подержанных машин.
Виктория Базылева

Как и раньше, наибольшей популярностью у тех, кто решил обзавестись автомобилем с пробегом, в прошлом месяце пользовались машины LADA — на долю АВТОВАЗа пришлось 26% от общего объема рынка. В пользу отечественной марки в январе сделали выбор 88 600 россиян, что на 4% больше, нежели в прошлом году.

На второй строчке по-прежнему располагается компания Toyota, автомобили которой разошлись тиражом в 37 200 единиц (+0,6%). Замыкает лидерскую тройку Nissan, реализовавший 18 500 машин (+10,7%) — ничего нового.

Практически не изменился и рейтинг самых востребованных на вторичном рынке моделей. Первое место принадлежит хетчбэку LADA 2114, привлекшему внимание 9900 человек. Следом за ним идет Ford Focus, на котором остановили свой выбор 8500 россиян. В ТОП-3 также вошел седан LADA 2107, нашедший 7800 покупателей.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что отечественный рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос в январе на 31,3%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в минувшем месяце официальные дилеры реализовали 102 464 машины.

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13 февраля 2018
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