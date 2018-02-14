Российский рынок легкого коммерческого транспорта вырос на 12%

В минувшем месяце продажи новых легковых и легких коммерческих машин выросли на 31,3%. Всего в январе авторитейлерами было реализовано более 102 400 транспортных средств, 6900 из которых — LCV.

Лидером рынка новых «грузовых» автомобилей по-прежнему остается отечественная «Группа ГАЗ», машины которой в январе разошлись тиражом в 2574 единицы. На второй строчке расположился УАЗ — дилеры продали 1935 транспортных средств.

Замыкает первую тройку еще один российский автостроитель — АВТОВАЗ. Официальные дилеры LADA реализовали в прошлом месяце 621 коммерческий автомобиль. Четвертым стал Ford, «пристроивший» 502 транспортных средства, а пятым Mercedes-Benz — физические и юридические лица приобрели 464 машины, сообщает агентство «Автостат».

Остается лишь добавить, что самой популярной моделью среди LCV по итогам первого месяца нынешнего года является «Газель NEXT». В пользу этого автомобиля в январе сделали выбор 1700 покупателей.