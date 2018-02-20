Каждый третий автомобиль в России — LADA

По состоянию на начало текущего года на учете в ГИБДД стоят 13,87 млн. вазовских легковушек, LADA — самая распространенная автомобильная марка в России. Напомним, что отечественный автостроитель является также бессменным лидером по продажам новых авто. К примеру, в прошлом году «Лады» разошлись тиражом в 311 588 единиц, что на 17% больше, нежели в 2016.

На второй строчке по популярности, согласно данным агентства «Автостат», находится Toyota — по российским дорогам передвигается около 3,76 млн. таких машин. «Тойота» же, соответственно, возглавляет рейтинг самых востребованных иномарок у наших согражан.

В лидерскую пятерку вошел Nissan — зарегистрировано 2,01 млн. легковых автомобилей — и родственные корейские марки Hyundai и KIA. В российском автопарке насчитывается 1,87 и 1,68 млн. машин этих брендов. В первой десятке также оказались Renault (1,66 млн. автомобилей), Chevrolet (1,63 млн.), Volkswagen (1,51 млн.), Ford (1,35 млн.) и Mitsubishi (1,16 млн.).