Названы самые популярные в Москве автомобили с пробегом

Фото: АвтоВзгляд
По итогам прошлого месяца объем московского рынка автомобилей с пробегом составил 19 300 единиц — он вырос на 10% по сравнению с январем 2017-го. Наибольшей популярностью у тех, кто сделал выбор в пользу подержанной машины, пользовался Hyundai Solaris.
Виктория Базылева

В январе хетчбэки и седаны Hyundai Solaris разошлись тиражом в 636 экземпляров на вторичном рынке столицы. По сравнению с первым месяцем прошлого года продажи модели выросли на 36%. Ford Focus, прежде возглавлявший рейтинг самых востребованных подержанных авто в Москве, опустился соответственно на вторую строчку. Такие машины предпочел 631 покупатель.

На третьем месте, согласно данным агентства «Автостат», расположился KIA Rio — хетчбэками и седанами обзавелись 402 человека. А замыкают лидерскую пятерку лифтбэки и универсалы Skoda Octavia и седан Toyota Camry — в прошлом месяце в Москве было продано соответственно 401 и 305 этих автомобилей с пробегом.

Отметим также, что в первой десятке оказались Opel Astra (277 шт.), Volkswagen Polo (269 шт.), Volkswagen Passat (264 шт.), BMW 5-й серии (263 шт.) и KIA cee’d (249 шт.).

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21 февраля 2018
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