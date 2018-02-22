Куда звонить, если попал в беду на трассе в сильный мороз

Разумеется, в нештатной ситуации можно связаться с ГИБДД или МЧС. Однако на помощь водителю готовы придти и дорожники. Так, Росавтодор поручил своим территориальным подразделениям усилить патрулирование участков автодорог в этот период, а также быть готовыми в случае необходимости прийти на помощь автомобилистам.

В круглосуточном патрулировании на территории Центральной России будет задействовано более 400 единиц техники.

Кроме того, дорожниками организовано оперативное оповещение водителей о состоянии проезда. О текущей дорожной ситуации автомобилистов информируют по 15 каналу УКВ-диапазона (канал «дальнобойщиков»), а также через популярные радиостанции.

Росавтодор напоминает о необходимости перед отправлением в дорогу проверить исправность работы автомобиля, удостовериться в наличии достаточного количества топлива, иметь при себе запас питания и теплые вещи.

При возникновении нештатной ситуации на дороге необходимо обратиться в ситуационный центр ведомства: 8 (495) 870–97–55, 8 (495) 870–97–87, 8 (495) 870–97–99.