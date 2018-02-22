Россияне выбирают японские автомобили

Самыми распространенными в России — не считая, конечно, отечественных авто — являются машины японских автостроителей — их доля равняется 22,5% от общего объема автопарка. Обладателями машин из Страны восходящего солнца являются примерно 9,5 млн. наших сограждан.

Более чем в два раза от «японцев» отстают «корейцы» — таких автомобилей в России насчитывается на начало нынешнего года 4,5 млн. (10,5%). Чуть реже на отечественных дорогах встречаются машины немецких марок, которыми владеют примерно 4,3 млн. россиян (10,1%).

Доля американских и французских авто, согласно данным агентства «Автостат», составляет 7,5% и 5,1% соответственно. Отметим также, что в числе наиболее популярных оказались чешские и китайские легковушки — на них приходится 1,7% и 1,3%.