КамАЗ приступил к производству нового седельного тягача

Трехосный седельный тягач КамАЗ-65209 презентовали публике на выставке «Комтранс-2017» в сентябре минувшего года. Новый автомобиль располагает колесной формулой 6х2 и задней подъемной осью, которая, как уверяет производитель, позволяет значительно экономить топливо. Отметим также, что машину оснастили высокой двуспальной кабиной, подобной той, что у флагманского КамАЗ-5490.

Напомним, на «Комтрансе-2017» Камский автозавод, помимо прочего, представил следующее поколение электрического автобуса КамАЗ-6282, разработанного совместно с компанией Drive Electro. Новая модель отличается увеличенной пассажировместимостью, которой удалось достичь благодаря ликвидации шахты моторного отсека.