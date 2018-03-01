КамАЗ приступил к производству нового седельного тягача

Фото: КамАЗ
На заводе компании КамАЗ в Набережных Челнах стартовало производство нового седельного тягача с индексом 65209. Ожидается, что первые автомобили передадут дилерам в конце нынешнего месяца.
Виктория Базылева

Трехосный седельный тягач КамАЗ-65209 презентовали публике на выставке «Комтранс-2017» в сентябре минувшего года. Новый автомобиль располагает колесной формулой 6х2 и задней подъемной осью, которая, как уверяет производитель, позволяет значительно экономить топливо. Отметим также, что машину оснастили высокой двуспальной кабиной, подобной той, что у флагманского КамАЗ-5490.

Напомним, на «Комтрансе-2017» Камский автозавод, помимо прочего, представил следующее поколение электрического автобуса КамАЗ-6282, разработанного совместно с компанией Drive Electro. Новая модель отличается увеличенной пассажировместимостью, которой удалось достичь благодаря ликвидации шахты моторного отсека.

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1 марта 2018
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