Ян Птачек: «К Mосковскому автосалону АВТОВАЗ готовит ряд интересных новинок»

– Хорошая новость для всех нас это то, что рынок растет и растет довольно значительно. На конец февраля этот рост составил приблизительно 30% по отношению к прошлому году. Хорошая новость и в том, что мы также наращиваем объемы продаж. В январе наша доля общего рынка, включая коммерческий транспорт, превысила 20%, таких же результатов ожидаем по итогам февраля, — заявил на открытии компанией «КАН АВТО» очередного дилерского центра LADA исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек.

А относительно прогнозов на 2018 год, то в АВТОВАЗе уверены, что российский авторынок вырастет приблизительно на 10%. При этом в таких реалиях задача компании состоит в удержании и увеличении рыночной доли LADA — то есть в Тольятти надеются то прирасти чуть больше, чем рынок.

Если говорить о новых моделях LADA, то по данным г-на Птачека продажи моделей Vesta SW и Vesta SW Cross составляют 30% от всех продаж Vesta. По его мнению эти модели создали новую нишу на рынке, что в свою очередь позволило компании расширить не только гамму, но и клиентскую базу.

При этом топ-менеджер АВТОВАЗА напомнил, что на грядущем московском автосалоне компания представит целый ряд интересных новинок.