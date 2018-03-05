Названа самая популярная в России зарубежная марка автомобилей

По данным пресс-службы KIA, рыночная доля бренда по итогам прошлого месяца составляет 13,7%. Если же учитывать результат января, то на автомобили этой марки приходится 14,2% от общего объема продаж новых машин в России.

Бестселлером KIA в нашей стране остается модель Rio — в феврале в пользу седанов сделали выбор 6847 человек, в пользу высоких хетчбэков X-Line — 2132 покупателя. На втором месте расположился кроссовер Sportage, привлекший внимание 2469 автомобилистов. Третьим стал cee’d, разошедшийся тиражом в 1539 единиц.

Отметим также, что в прошлом месяце девять из одиннадцати моделей KIA продемонстрировали положительную динамику продаж. Спрос на рамный внедорожник Mohave увеличился на 939% по сравнению с февралем 2017-го, на седан Optima — на 198%, кроссовер Sorento Prime — на 176%.

Напомним, что 2 марта модельный ряд KIA пополнился фастбэком Stinger, который является самой мощной серийной машиной в истории корейской марки. Более подробно о новинке, которая продается по цене от 1 899 900 рублей, можно почитать здесь.