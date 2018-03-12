Продажи грузовых автомобилей в России выросли на 40%

Лидером отечественного рынка грузовиков по-прежнему остается КамАЗ, на долю которого в прошлом месяце пришлось порядка 33% от общего объема. В феврале официальные дилеры реализовали около 2000 автомобилей, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщает агентство «Автостат».

На второй строчке расположился GAZ, машины которого разошлись тиражом в 648 экземпляров (26,8%). Третьим стал производитель Volvo, продавший 461 грузовик (+77,3%). В лидерскую пятерку по итогам прошлого месяца также вошли компании MAN и Scania — в пользу этих грузовиков сделали выбор 398 (+131,4%) и 396 (+84,2%) покупателей соответственно.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в феврале вырос и российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в минувшем месяце официальные дилеры передали клиентам 133 177 машин — продажи увеличились на 24,7%.