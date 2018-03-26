Названы самые востребованные в России кроссоверы и внедорожники

По итогам минувшего месяца самой востребованной моделью сегмента кроссоверов и внедорожников является Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 5937 единиц. На второй строчке располагается Renault Duster, нашедший в феврале 3659 покупателей. Третьим стал отечественный вездеход LADA 4x4 — в пользу «Нивы» сделали выбор 2678 человек.

За пределами первой пятерки оказались Renault Kaptur и Volkswagen Tigaun — официальные дилеры реализовали 2667 и 2523 таких автомобиля. Следом идет KIA Sportage — обладателями корейских кроссоверов стали 2469 россиян. На седьмой строчке — Chevrolet Niva (2328 шт.), на восьмой — Toyota RAV4 (2060 шт). Замыкают первую десятку два «Ниссана» — Qashqai и X-Trail (1882 и 1709 шт.).

Интересно, что большинство моделей, вошедших в ТОП-10 самых популярных в России кроссоверов и внедорожников, продемонстрировало в феврале положительную динамику продаж. Больше всех отличился KIA Sportage, его результат — +67,5% по сравнению с последним зимним месяцем 2016-го.