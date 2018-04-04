Российские продажи АВТОВАЗа выросли на 22,3%

Машины с шильдиками LADA традиционно пользуются у россиян высокой популярность. По итогам первых трех месяцев года тольяттинцы реализовали 79 114 автомобилей, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период 2017-го, когда было продано 61 447 транспортных средств.

В частности, в марте российские автосалоны покинули 30 708 машин, большая часть из которых пришлась на седаны Vesta и универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. Хорошо продаются автомобили семейства Granta — ими в прошлом месяце обзавелся 8381 автомобилист.

Стоит отметить, что в марте прочно укрепил свои позиции и Lagrus. Официальные дилеры передали клиентам 3569 пассажирских универсалов и 1346 фургонов. Продажи этих модификаций выросли на 90,4% и 54,5% соответственно.