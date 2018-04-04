Российские продажи АВТОВАЗа выросли на 22,3%

Фото: LADA
По данным пресс-службы АВТОВАЗа, в марте в пользу автомобилей LADA сделали выбор 30 708 покупателей, что на 22,3% больше, нежели в первом весеннем месяце минувшего года. Самой востребованной моделью остается Vesta — седаны и универсалы разошлись тиражом в 9181 единицу.
Виктория Базылева

Машины с шильдиками LADA традиционно пользуются у россиян высокой популярность. По итогам первых трех месяцев года тольяттинцы реализовали 79 114 автомобилей, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период 2017-го, когда было продано 61 447 транспортных средств.

В частности, в марте российские автосалоны покинули 30 708 машин, большая часть из которых пришлась на седаны Vesta и универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. Хорошо продаются автомобили семейства Granta — ими в прошлом месяце обзавелся 8381 автомобилист.

Стоит отметить, что в марте прочно укрепил свои позиции и Lagrus. Официальные дилеры передали клиентам 3569 пассажирских универсалов и 1346 фургонов. Продажи этих модификаций выросли на 90,4% и 54,5% соответственно.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, купить машину
4 апреля 2018
107
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы