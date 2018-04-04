Российские продажи Skoda продолжают расти

Руководители компании Skoda остались довольны результатами 2017 года, когда российские дилеры передали покупателям 62 302 автомобиля (+12%). Еще больше их порадовали результаты первого квартала 2018-го. Ведь с начала года в пользу моделей чешской марки сделали выбор 16 891 человек, что на 33% больше, нежели в январе-марте 2017-го.

По данным пресс-службы Skoda, наибольшим спросом у россиян по-прежнему пользуется лифтбэк Rapid, разлетевшийся тиражом в 2904 единицы (+29%). На второй строчке располагается Octavia, на которой остановили свой выбор 2216 покупателей (+15%). Третьим стал кроссовер Kodiaq, а четвертым — флагман Superb. Дилеры продали 408 и 240 таких авто соответственно.

Вероятно, в скором времени чехам удастся еще прочнее укрепиться на отечественном авторынке, поскольку в мае стартуют продажи Kodiaq нижегородской сборки. Самую «бюджетную» версию со 125-сильным турбомотором, «механикой» и передним приводом оценили в 1 339 000 рублей. Для сравнения сейчас начальный прайс машин, импортируемых из Чехии, составляет 2 017 000 рублей.