Перевернувшийся КамАЗ с песком парализовал движение на МКАД

Авария, как стало известно порталу «АвтоВзгляд» произошла на внутренней стороне 60-го километра МКАД — это в районе пересечения дороги с Рублево-Успенским шоссе. Груженый строительным грунтом КамАЗ по невыясненным пока причинам перевернулся, рассыпав содержимое своего кузова по нескольким полосам и своего, и даже встречного направления. Пострадавших в ДТП, к счастью, нет. Однако в результате инцидента было сначала полностью ограничено движение от Можайского до Рублевского шоссе в обе стороны, а затем на трех полосам внутренней части этой кольцевой дороги.

И хотя возникшая пробка растянулась на 5 километров, но была относительно быстро ликвидирована. И с учетом того, что в столь раннее утро движение на магистрали было еще не столь интенсивным, о массовых опозданиях на работу говорить не приходится. Уже к восьми утрам МКАД функционировала в обычном режиме. Правда, по другим данным серьезные заторы сохранялись здесь до девяти утра.