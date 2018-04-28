Россияне перестали покупать люксовые автомобили

В целом же по итогам первого квартала нынешнего года продажи автомобилей класса люкс в России упали на 5%. В январе-марте наши состоятельные сограждане приобрели 331 машину, 55 из которых пришлось на модели Maserati.

Интерес к автомобилям Maserati у россиян начал угасать. В первом квартале прошлого года, когда на авторынок вышел новый кроссовер Levante, продажи марки поползли вверх и составили 111 единиц. В 2018-м же они сократились ровно вдвое — до 55 реализованных экземпляров.

Бестселлером итальянского бренда в нашей стране по-прежнему остается «Леванте». В пользу этой модели сделали выбор 52 человека. Еще двое любителей дорогих машин остановились на Quattroporte. А седан Ghibli был продан дилерами лишь один.