Россияне перестали покупать люксовые автомобили

Фото: www.netcarshow.com
Продажи люксовых автомобилей в России падают уже второй месяц подряд. По итогам марта объем сегмента роскошных машин сократился на 11% по сравнению с первым весенним месяцем прошлого года.
Виктория Базылева

В целом же по итогам первого квартала нынешнего года продажи автомобилей класса люкс в России упали на 5%. В январе-марте наши состоятельные сограждане приобрели 331 машину, 55 из которых пришлось на модели Maserati.

Интерес к автомобилям Maserati у россиян начал угасать. В первом квартале прошлого года, когда на авторынок вышел новый кроссовер Levante, продажи марки поползли вверх и составили 111 единиц. В 2018-м же они сократились ровно вдвое — до 55 реализованных экземпляров.

Бестселлером итальянского бренда в нашей стране по-прежнему остается «Леванте». В пользу этой модели сделали выбор 52 человека. Еще двое любителей дорогих машин остановились на Quattroporte. А седан Ghibli был продан дилерами лишь один.

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28 апреля 2018
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