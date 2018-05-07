Продажи подержанных электрокаров в России выросли в три раза

С начала года официальные дилеры реализовали всего 16 новых «зеленых» автомобилей, что на 23% больше, нежели в первом квартале 2017-го. Подержанные электрокары продаются куда лучше — за тот же период россияне купили 332 машины с пробегом.

Наибольшим спросом у тех, кто подыскивает бэушный электромобиль, пользуется модель Nissan Leaf. Из 332 проданных машин на японский хетчбэк пришлось свыше 90% — то есть 310 единиц. К слову сказать, за аналогичный период минувшего года, по данным агентства «Автостат», «Лиф» разошелся тиражом всего в 94 экземпляра.

Помимо Nissan Leaf, на российском рынке подержанных электрокаров было продано еще 22 машины. В их числе одиннадцать автомобилей Tesla — девять седанов Model S и два кроссовера Model X. Кроме того, россияне приобрели семь хетчбэков Mitsubishi i-MiEV, три BMW i3 и один Renault Twizy. Отметим, что большая часть из них встала на учет в Москве и Московской области.