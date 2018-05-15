Продажи дизельных автомобилей в России внезапно поползли вверх

Пока в Европе спрос на дизельные автомобили стремительно снижается, в России популярность таких машин, напротив, растет. Если в первом квартале прошлого года на их долю пришлось 7% всех продаж, то по итогам января-марта года текущего они «застолбили» уже 8,3%.

По данным агентства «Автостат», темп роста сегмента дизельных автомобилей почти в два раза превышает средний по рынку. В первые три месяца продажи новых легковых машин в России увеличились на 23%, в то время как машины на солярке прибавили сразу 45%.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что несколько европейских стран уже объявили войну «дизелям». О своем намерении отказаться от автомобилей, потребляющих тяжелое топливо, заявили власти Нидерландов, Великобритании, Франции и Германии.