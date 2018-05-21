Более 300 новых парковочных мест появится в Москве

– Благодаря нововведениям повысится уровень безопасности дорожного движения за счет исключения конфликтных точек — станет более комфортным передвижение по улице для всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе ЦОДД.

По данным Центра организации дорожного движения,благодаря реоорганизации парковочного пространства появились дополнительные парковочные места, увеличилась скорость и частота движения общественного транспорта, а также улучшилась связь между улично-дорожными сетями районов. Кроме того, с 2015 года почти вдвое повысился уровень БДД.