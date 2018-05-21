Названы самые востребованные дизельные автомобили в России

По результатам первого квартала на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, оснащенном дизельным мотором, остановил свой выбор 2351 покупатель, что обеспечило этой машине первое место в рейтинге самых популярных авто на солярке. На второй строчке оказался Mitsubishi Pajero Sport, разошедшийся тиражом в 2014 единиц. А третьим стал Volkswagen Tiguan — 1602 проданных экземпляра.

Замыкают лидерскую пятерку самых востребованных дизельных автомобилей в России Renault Duster и Toyota Fortuner — дилеры передали клиентам 1569 кроссоверов и 1515 внедорожников. Далее идут KIA Sorento Prime (1418 шт.), BMW X5 (1229 шт.), Mitsubishi L200 (1074 шт.), а также Hyundai Santa Fe (946 шт.) и Toyota Land Cruiser 200 (918 шт.), сообщает агентство «Автостат».

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по итогам первого квартала нынешнего года шоу-румы российских дилеров покинули 30 300 новых дизельных автомобилей. Доля машин на тяжелом топливе по результатам января-марта составила 8,3% от общего объема отечественного рынка.