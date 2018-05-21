Названы самые востребованные дизельные автомобили в России

Фото: Toyota
По итогам первых трех месяцев нынешнего года российские дилеры реализовали 30 300 новых автомобилей с дизельными двигателями, что аж на 45% больше, нежели в январе-марте 2017-го. Лучше других среди машин на тяжелом топливе в нашей стране продается Toyota Land Cruiser Prado.
Виктория Базылева

По результатам первого квартала на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, оснащенном дизельным мотором, остановил свой выбор 2351 покупатель, что обеспечило этой машине первое место в рейтинге самых популярных авто на солярке. На второй строчке оказался Mitsubishi Pajero Sport, разошедшийся тиражом в 2014 единиц. А третьим стал Volkswagen Tiguan — 1602 проданных экземпляра.

Замыкают лидерскую пятерку самых востребованных дизельных автомобилей в России Renault Duster и Toyota Fortuner — дилеры передали клиентам 1569 кроссоверов и 1515 внедорожников. Далее идут KIA Sorento Prime (1418 шт.), BMW X5 (1229 шт.), Mitsubishi L200 (1074 шт.), а также Hyundai Santa Fe (946 шт.) и Toyota Land Cruiser 200 (918 шт.), сообщает агентство «Автостат».

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по итогам первого квартала нынешнего года шоу-румы российских дилеров покинули 30 300 новых дизельных автомобилей. Доля машин на тяжелом топливе по результатам января-марта составила 8,3% от общего объема отечественного рынка.

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21 мая 2018
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