В России растет спрос на автомобили отечественных марок

Объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей по результатам января-апреля увеличился на 20,5% до 545 345 экземпляров. В частности, продажи машин отечественных марок — LADA, ГАЗ и УАЗ — подросли на 18%. На их долю пришлось 25,2%.

В пользу транспортных средств, выпускаемых под этими тремя брендами, сделали выбор 137 700 наших сограждан. Наибольшим спросом у россиян пользуются автомобили LADA — шоу-румы дилеров в январе-апреле покинули 109 826 машин (+25%).

На второй строчке рейтинга расположился ГАЗ. Автомобили этой марки разошлись тиражом в 17 065 единиц, что на 10% больше, чем в первые четыре месяца минувшего года. УАЗ, в отличие от других российских автостроителей, в продажах потерял аж 17%. Владельцами новеньких «уазиков» стали 10 783 человек.