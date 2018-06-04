Названы самые востребованные автомобили в городах-миллионниках России

По состоянию на 1 января минувшего года в нашей стране насчитывается пятнадцать городов, в которых проживает более 1 млн. человек. И KIA Rio лидирует сразу в девяти из них. По итогам первых четырех месяцев нынешнего года московские дилеры реализовали 4537 седанов, казанские — 586, а нижегородские — 400. Жители Екатеринбурга приобрели 398 четырехдверок, Уфы — 364, Ростова-на-Дону 304, Воронежа — 285, Челябинска — 282, Волгограда — 212.

В Санкт-Петербурге, по данным агентства «Автостат», самой популярной моделью является Volkswagen Polo, который с января по апрель разошелся тиражом в 1668 единиц. Автомобилисты Самары и Красноярска отдают предпочтения машинам семейства LADA Vesta — 542 и 148 реализованных авто соответственно. В Перми лучше других продается LADA Granta (441 шт.), в Новосибирске — Hyundai Creta (231 шт.). Что же до Омска, то там наибольшим спросом пользуется седан Datsun on-Do (181 шт.).