Продажи электрокаров в России выросли на 65%

Электрокары крайне не востребованы в России, и вряд ли положение дел изменится в обозримом будущем. Продажи экологически чистых машин до сих пор исчисляются десятками. За первые четыре месяца года в пользу «зеленых» транспортных средств сделали выбор всего лишь 28 человек. И это при том, что объем рынка новых автомобилей в январе-апреле превысил 545 000 единиц.

Любопытно, что наибольшей популярностью среди электрокаров у наших сограждан пользуется хетчбэк Nissan Leaf, который официально в Россию не поставляется. С начала года автомобилисты привезли из-за границы 15 таких машин. Остальные 13 экземпляров пришлись на авто с шильдиками Tesla. Наши соотечественники приобрели 9 кроссоверов Model X и 4 седана Model S.

По данным агентства «Автостат», восемь электромобилей «прописались» в Москве, шесть — в Приморском крае. На учет в Подмосковье и Санкт-Петербурге поставили по две машины. Остальные «зеленые» транспортные средства отправились в регионы.