Апокалипсис сегодня: подорожает ли бензин до 100 рублей к концу года

Фото worldatlas.com/
Цена за литр бензина в 100 рублей к концу года невозможна, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания по росту цен на бензин. Но до какого предела он может подорожать, чиновник не уточнил.
Марина Ведяшкина

– Сегодня и СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо, — цитирует Козака агентство «Прайм».

Ранее в Независимом топливном союзе прогнозировали увеличение прайс-листов на топливо до 100 рублей за литр к концу года в случае, если рынок лишится независимых автозаправок из-за нежелания властей решить проблему. Эксперты отмечают, что единственный вариант выжить для независимых в такой ситуации — махинации с качеством и количество топлива, которым заправляются клиенты.
Стоимость топлива начала серьезно повышаться в апреле и не останавливаются до сих пор. Владимир Путин в ходе недавней прямой линии отметил, что «рост цен на топливо — это недопустимо и неправильно», а также обвинил в подорожании бензина правительство, которое неточно регулирует эту сферу экономики.

АЗС, бензин, цены на топливо
13 июня 2018
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