Апокалипсис сегодня: подорожает ли бензин до 100 рублей к концу года

– Сегодня и СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо, — цитирует Козака агентство «Прайм».

Ранее в Независимом топливном союзе прогнозировали увеличение прайс-листов на топливо до 100 рублей за литр к концу года в случае, если рынок лишится независимых автозаправок из-за нежелания властей решить проблему. Эксперты отмечают, что единственный вариант выжить для независимых в такой ситуации — махинации с качеством и количество топлива, которым заправляются клиенты.

Стоимость топлива начала серьезно повышаться в апреле и не останавливаются до сих пор. Владимир Путин в ходе недавней прямой линии отметил, что «рост цен на топливо — это недопустимо и неправильно», а также обвинил в подорожании бензина правительство, которое неточно регулирует эту сферу экономики.