Российская гоночная команда выиграла легендарный марафон «24 часа Ле-Мана»

86-й суточный заезд «Ле-Мана», который при своем «звездном» статусе является этапом чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC (FIA World Endurance Championship). Чемпионат проводится в четырех классах: спортпрототипы (LMP1 и LMP2) и кузовные авто (GTE Pro и GTE Am). Нынешний сезон состоит из 8 гонок и завершится в июне 2019 года еще одним заездом в Ле-Мане.

- Cложно описать эмоции, потому что ко мне еще не пришло осознание этого достижения.За всю гонку не было никаких проблем. Но победа не была легкой — легких «Ле-Манов» не бывает, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» пилот G-Drive Racing Роман Русинов.

Эта победа стала первой для G-Drive Racing в «24 часах Ле-Мана», а также первой для Русинова, Верня и Пиццитолы. В общей сложности это уже 18-й триумф российский команды на этапах чемпионата мира по гонкам на выносливость.

В этот раз россияне стартовали с третьей позиции, немного «откатилась» назад в начале гонки, но уже после первого планового пит-стопа захватила лидерство, так и не пропустив никого вперед.