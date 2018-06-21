Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил рост цен на бензин

– Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64. Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует, — сказал Сечин на годовом общем собрании акционеров «Роснефти».

Еще одна причина подорожания топлива, по его словам, рост мировых цен на нефть, транспортные затраты, энергетику и, как следствие, рост стоимости нефтепереработки. Третий фактор — непривлекательность нефтеперерабатывающей сферы в России. Переработке приходится брать на себя расходы по сдерживанию цен в рознице, считает Сечин.

Также он сообщил, что власти могут ввести квоты поставок на внутренний рынок для всех отечественных нефтепроизводителей: 17,5% от всей добычи. По его словам, этот процент обеспечивает текущий уровень потребления — 90 млн тонн нефтепродуктов.

– Если рынок не будет испытывать дефицита, то эта мера приведет к стабилизации, а может быть даже к снижению цен на нефтепродукты, — приводит ТАСС слова Сечина.