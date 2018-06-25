Volkswagen поставил новый спортивный рекорд

За рулем гоночного электрокара был француз Ромен Дюма, многократный победитель PPIHC и других соревнований. Как и другие экипажи, победители надеялись на благоприятную погоду. Но подобные результаты оказались полной неожиданностью даже для команды Volkswagen. Скорее всего, эти победы войдут в историю немецкой марки.

Кстати, Volkswagen I. D. R Pikes Peak стал победителем и квалификационного заезда, обогнав 61 участника в шести классах автомобилей.

Напомним, что на трассе участников ждали 156 опасных поворота. Перепад высот гоночного «серпантина» — 1439 м. Старт начинается на высоте 2862 метра над уровнем моря.

В гонке участвуют легковушки и грузовики разных гоночных классов, а также мототехника и квадроциклы. Впервые это соревнование прошло больше ста лет назад, а последний абсолютный рекорд поставил Себастьен Леб на Peugeot 208 T16 Pikes Peak в 2013 году — 8 минут 13,878 секунды.