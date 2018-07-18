Шпионские камеры засняли обновленный Hyundai Tucson для Китая

Фото: autohome.com
Шпионским фотокамерам удалось заснять стоящий на парковке обновленный Hyundai Tucson, который предназначен только для китайского рынка. Надо сказать, что дизайн экстерьера автомобиля довольно значительно отличается от того, что получил его европейский собрат. В первую очередь бросается в глаза необычные очертания решетки радиатора.
Светлана Ермолаева

Рестайлинговый кроссовер уже приехал в Европу и США, а в Китае его только ждут. И эта задержка понятна: для рынка КНР корейцы приготовили совсем другую машину. Тут плавные линии очертаний кузова стали более изогнутыми, углы заострились, а хромированный молдинг стал заметно шире. Передние противотуманные фары оказались довольно сильно утоплены вглубь бампера, а задние фонари соединяет красная пластиковая полоса. В итоге машина выглядит довольно необычно (если не сказать — комично) для европейского глаза.

Китайский «Тушкан» будет оснащен известным нам бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 л с максимальной отдачей 177 л. с. и крутящим моментом 265 Нм. Возможно, в паре с ним будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Напомним, что обновленный Hyundai Tucson собирается приехать на отечественный рынок уже осенью, на данный момент в России представлен дорестайлинговый вариант кроссовера. Его стоимость начинается от 1 429 000 рублей.

новинки рынка, авторынок, кроссоверы
18 июля 2018
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