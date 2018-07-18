Шпионские камеры засняли обновленный Hyundai Tucson для Китая

Рестайлинговый кроссовер уже приехал в Европу и США, а в Китае его только ждут. И эта задержка понятна: для рынка КНР корейцы приготовили совсем другую машину. Тут плавные линии очертаний кузова стали более изогнутыми, углы заострились, а хромированный молдинг стал заметно шире. Передние противотуманные фары оказались довольно сильно утоплены вглубь бампера, а задние фонари соединяет красная пластиковая полоса. В итоге машина выглядит довольно необычно (если не сказать — комично) для европейского глаза.

Китайский «Тушкан» будет оснащен известным нам бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 л с максимальной отдачей 177 л. с. и крутящим моментом 265 Нм. Возможно, в паре с ним будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Напомним, что обновленный Hyundai Tucson собирается приехать на отечественный рынок уже осенью, на данный момент в России представлен дорестайлинговый вариант кроссовера. Его стоимость начинается от 1 429 000 рублей.