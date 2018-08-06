ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России

Наибольшей популярностью у россиян среди подержанных кроссоверов и внедорожников пользуется отечественная LADA 4x4 — в январе-июне она разошлась тиражом в 44 100 единиц. На второй строчке рейтинга оказался русско-американский вездеход Chevrolet Niva — в его пользу сделали выбор 33 600 человек. Замыкает лидерскую тройку кроссовер Toyota RAV4 — владельцами «японцев» с пробегом с начала года стали 19 300 человек.

Следом, по данным агентства «Автостат», в списке идут две модели Nissan: X-Trail и Qashqai — эти SUV нашли в январе-июне 15 900 и 15 800 покупателей соответственно. В первую пятерку также вошли Renault Duster (13 400 шт.), Honda CR-V (13 200 шт.), Mitsubishi Outlander (13 100 шт.), Volkswagen Tiguan (10 500 шт.) и KIA Sportage (10 500 шт.).

Добавим, что рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на первичном авторынке выглядит несколько иначе. Там правят бал Hyundai Creta (33 200 шт. в январе-июне), Renault Duster (21 300 шт.), KIA Sportage (16 660 шт.), Renault Kaptur (15 589 шт.) и Volkswagen Tiguan (15 579 шт.).