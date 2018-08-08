В Индии клонировали SsangYong Rexton

Фото: Gaadiwaadi
В Сети появились фотографии, сделанные на одной из закрытых презентаций: шпионы зафиксировали перелицованный SsangYong Rexton нового модельного года в исполнении индийского бренда Mahindra. Внедорожник пока что проходит под рабочим индексом Y400, но ходят слухи, что для внутреннего рынка он получит название XUV700.
Светлана Ермолаева

Глядя на фото можно понять, что автомобиль получил переднюю оптику с пересмотренным дизайном, новую фальшрадиаторную решетку и, конечно, другой шильдик.

Судя по всему, модель появится в продаже уже в ближайшие месяцы. Под капотом авто, возможно, поселится дизельный двигатель объемом 2,2 л мощностью 187 л. с., работающий в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Не исключено, что позже моторная линейка пополнится бензиновым 2-литровым двигателем, агрегатированным с шестидиапазонной «механикой». Привод — передний или полный — на выбор.

Что касается технических нюансов, то новинка получила светодиодные ходовые огни, девять подушек безопасности, кожаную отделку салона и мультимедийную систему с сенсорным монитором диагональю 9,2 дюйма, которая умеет общаться с смартфонами, сообщает местное издание Gaadiwaadi.

Вероятно, наш рынок в начале следующего года тоже получит обнвленный SsangYong Rexton, но вышедший из под пера корейского автопроизводителя, а не индийского. Правда, сейчас в российской линейке этого «проходимца» нет, она представлена моделями Tivoli, XLV и Actyon.

новинки рынка, авторынок, внедорожник
9 августа 2018
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