В Индии клонировали SsangYong Rexton

Глядя на фото можно понять, что автомобиль получил переднюю оптику с пересмотренным дизайном, новую фальшрадиаторную решетку и, конечно, другой шильдик.

Судя по всему, модель появится в продаже уже в ближайшие месяцы. Под капотом авто, возможно, поселится дизельный двигатель объемом 2,2 л мощностью 187 л. с., работающий в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Не исключено, что позже моторная линейка пополнится бензиновым 2-литровым двигателем, агрегатированным с шестидиапазонной «механикой». Привод — передний или полный — на выбор.

Что касается технических нюансов, то новинка получила светодиодные ходовые огни, девять подушек безопасности, кожаную отделку салона и мультимедийную систему с сенсорным монитором диагональю 9,2 дюйма, которая умеет общаться с смартфонами, сообщает местное издание Gaadiwaadi.

Вероятно, наш рынок в начале следующего года тоже получит обнвленный SsangYong Rexton, но вышедший из под пера корейского автопроизводителя, а не индийского. Правда, сейчас в российской линейке этого «проходимца» нет, она представлена моделями Tivoli, XLV и Actyon.