На Ярославке убрали лишний светофор

Тем не менее, и временная конструкция вполне надежна и долговечна. Как пояснили порталу «АвтоВзгляд» сотрудники ФКУ «Центравтомагистраль», сооружение представляет собой сборно-разборный комплекс: в короткие сроки его можно демонтировать и использовать повторно в другом месте. При этом срок службы такого объекта составляет до 50 лет. Длина пролетного строения перехода составляет почти 43 метра, а ширина — порядка двух метров. В темное время суток освещение на пешеходном мосте обеспечивают 27 светильников.

Новый переход обеспечит полную безопасность движения пешеходов на участке с высокой интенсивностью трафика — свыше 100 000 автомобилей в сутки. Также открытие объекта будет способствовать повышению пропускной способности трассы за счет ликвидации наземного перехода со светофорным регулированием.