Разрешенную скорость на автомагистралях снизили почти вдвое

Вместо того, чтобы поддерживать дорожное полотно в состоянии, позволяющем легковому транспорту безопасно передвигаться по нему с далеко не запредельной скоростью 130 км/ч, «Росавтодор» решил, не мудрствуя лукаво, банально сократить максимально разрешенную скорость для всех транспортных средств, вынужденных ехать по платному участку федеральной трассы М-4 с 52-го по 71-й км. При этом организация даже не подумала каким-то образом компенсировать водителям доставленное неудобство: на официальном сайте ни слова не сказано о каких-либо льготных тарифах или снижении цен на проезд во время действия вновь введенного скоростного режима. Таким образом, автолюбители будут вынуждены платить те же 100 рублей за проезд в дневное время без каких-либо поблажек.