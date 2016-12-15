Разрешенную скорость на автомагистралях снизили почти вдвое

Вместо того, чтобы поддерживать дорожное полотно в состоянии, позволяющем легковому транспорту безопасно передвигаться по нему с далеко не запредельной скоростью 130 км/ч, «Росавтодор» решил, не мудрствуя лукаво, банально сократить максимально разрешенную скорость для всех транспортных средств, вынужденных ехать по платному участку федеральной трассы М-4 с 52-го по 71-й км. При этом организация даже не подумала каким-то образом компенсировать водителям доставленное неудобство: на официальном сайте ни слова не сказано о каких-либо льготных тарифах или снижении цен на проезд во время действия вновь введенного скоростного режима. Таким образом, автолюбители будут вынуждены платить те же 100 рублей за проезд в дневное время без каких-либо поблажек.
На сайте государственной организации «Автодор» сообщается, что скоростной лимит будет понижен сразу на нескольких платных участках федеральной трассы М-4 «Дон». Ограничение вводится на весь зимний период, что по мнению дорожников позволит обеспечить должный уровень безопасности дорожного движения.
Изначально на первом платном участке трассы «Дон», растянувшемся с 21-го по 93-й км, действовало ограничение максимальной скорости до 130 км/ч — для участков с 51-го по 71-го км и с 76-го по 93-го км, а также до 110 км/на отрезках между 21-м и 51-м км и от 71-го до 76-го км. С наступлением холодов скоростной режим на платной магистрали решено было понизить: на участках 54—55 км и 62—67 км максимальную скорость ограничат до 80 км/ч, а с 52-го по 54-й км, с 55-го по 62-й км и с 67-го по 71-й км — до 100 км/ч.
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