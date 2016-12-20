Росавтодор заявил, что «Платон» выйдет на региональные трассы по поручению президента

И если вспомнить, что некоторое время назад глава Минтранса Максим Соколов столь же уверенно заявлял, что «вопрос введения платы за проезд фур по региональным дорогам не рассматривается на федеральном уровне», а на прошлой неделе законопроект, позволяющий региональным и муниципальным властям вводить плату за проезд по дорогам и въезд в населенные пункты был принят в первом чтении, вывод напрашивается только один. И очень печальный. Власти с помощью системы «Платон» в будущем году начнут «шкурить» поголовно всех автовладельцев, независимо от тоннажа их машин, на любых российских направлениях. О чем, кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» предупреждал еще год назад.

При этом без системы «Платон», за год своего существования до мелочей отладившей процедуру взимания платы с автовладельцев, региональным властям попросту не обойтись — плодить ее аналоги им, во-первых, никто не позволит, а во-вторых это все-таки довольно затратное дело. К тому же деятельность «Платона» хоть как-то контролируется правительством через профильные министерства и ведомства. Следить же за аналогичными местными системками (как и за собранными ими денежками) не хватит никаких ресурсов.

Вот и выходит, что несмотря на единогласный протест против новых дорожных поборов и думского меньшинства в частности, и подавляющего большинства россиян в целом, новому оброку под эгидой «Платона» быть. И очень скоро…