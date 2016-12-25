Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась, хотя и не на всех

Что также немаловажно, снижается и тяжесть последствий ДТП: число погибших в результате аварий сократилось также на 6%, а раненых — на 5%.

Собственно говоря, работа ФКУ «Центравтомагистраль», который следит за подмосковными федеральными трассами, заметна невооруженным глазом. За прошедшие месяцы установлено 25 новых светофоров, включающихся по требованию пешеходов, обустроено 184 пешеходных перехода, где дорожники установили новые опоры, знаки с внутренней подсветкой и наладили освещение.

Кроме того, на дорогах установили более 16 км барьеров. А на 30-м километре автодороги М-8 «Холмогоры», именуемой в просторечии Ярославским шоссе, построили модульный надземный пешеходный переход. Долгое время это место порождало гигантские пробки не только в летние выходные, когда дачники встремлялись за город или обратно в Москву, но и по зимним будням. Для поддержания трасс в приемлемом состоянии дорожники также отремонтировали более 300 км дорог в Подмосковье.

Хотелось бы только пожелать, чтобы заботы соотвествующих служб не ограничивались федеральными автобанами. Второстепенные дороги точно так же требуют внимания, которое им достается нечасто. Если бы ими занимались с таким же рвением, то глядишь — аварийность в Подмосковье снизилась бы процентов на двадцать.