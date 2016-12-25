Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась, хотя и не на всех

Фото: ФКУ «Центравтомагистраль»
Как сообщает «Росавтодор», за период с января по ноябрь 2016 года аварийность на федеральных трассах Московской области сократилась на 6% по сравнению с тем же периодом 2015-го. Всего за 11 месяцев там произошло 1332 дорожно-транспортных происшествия, что на 85 меньше, чем годом ранее.

Эдуард Раскин

Что также немаловажно, снижается и тяжесть последствий ДТП: число погибших в результате аварий сократилось также на 6%, а раненых — на 5%.

Собственно говоря, работа ФКУ «Центравтомагистраль», который следит за подмосковными федеральными трассами, заметна невооруженным глазом. За прошедшие месяцы установлено 25 новых светофоров, включающихся по требованию пешеходов, обустроено 184 пешеходных перехода, где дорожники установили новые опоры, знаки с внутренней подсветкой и наладили освещение.

Кроме того, на дорогах установили более 16 км барьеров. А на 30-м километре автодороги М-8 «Холмогоры», именуемой в просторечии Ярославским шоссе, построили модульный надземный пешеходный переход. Долгое время это место порождало гигантские пробки не только в летние выходные, когда дачники встремлялись за город или обратно в Москву, но и по зимним будням. Для поддержания трасс в приемлемом состоянии дорожники также отремонтировали более 300 км дорог в Подмосковье.

Хотелось бы только пожелать, чтобы заботы соотвествующих служб не ограничивались федеральными автобанами. Второстепенные дороги точно так же требуют внимания, которое им достается нечасто. Если бы ими занимались с таким же рвением, то глядишь — аварийность в Подмосковье снизилась бы процентов на двадцать.

ПДД, безопасность дорожного движения, ДТП, платные дороги, дорога, трасса
25 декабря 2016
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