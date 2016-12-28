110 000 подписей набрала петиция Президенту РФ против платные въезды в города

Скоропалительное принятие Госдумой в первом чтении законопроекта № 1 047 264−6 о платном въезде в города и на муниципальные территории вызвало в обществе широкий резонанс.

Александр Ростарчук

Против него единым — редкий случай — фронтом выступили парламентские фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», правозащитники, независимые эксперты. Но главное, что на защиту свои прав поднялся простой народ. Под петицией к Президенту РФ о недопустимости введения платы за езду по региональным и муниципальным дорогам за две недели подписалось более 110 000 россиян.

Подписанты, напоминая Владимиру Путину, что именно они на 62% наполняют федеральный бюджет, требуют, как минимум, «снять с рассмотрения законопроект, а в дальнейшем проводить широкие общественные и профессиональные дискуссии по этому вопросу и по иным подобным». А как максимум — освободить от должностей ряд высокопоставленных чиновников.

«За наши налоги, — говорится в петиции, — мы имеем право на широкие общественные обсуждения в средствах массовой информации, консультации с экспертами и референдумы в отношении вопросов, серьезно затрагивающих нашу жизнь». А в том, что скандальный законопроект касается подавляющего числа российских семей — сомнений нет. Ведь он, напомним, дает право руководителю любого населенного пункта страны или муниципального образования делать платными проезд по местным дорогам и въезд в населенные пункты. Кроме того, документ, если станет законом, позволяет вводить дополнительные сборы с автовладельцев, чьи транспортные средства не соответствуют нормам стандарта «Евро 4». А ведь это — более половина нашего автопарка.

При этом народонаселение державы пострадает конкретно. И не только потому, что придется раскошеливаться за езду на стареньком «жигуленке» по ставшим повсеместно платными дорогам. Куда больнее ударят по кошелькам цены на продукты и товары повседневного спроса. Ведь их стоимость включает в себя и транспортные расходы.

Например, в Алтайском крае из-за роста транспортных издержек уже подорожало сливочное масло на 4−5 процентов. Поскольку, снижая расходы на систему «Платон», учитывающую в том числе и нагрузку транспортных средств, молоковозы стали перевозить не по 30 тонн, а по 22−24 тонны молока (те, что раньше возили по 22 тонны, теперь возят по 18). А это влияет на повышение стоимости. И сегодня за перевозку тонны продукта на Алтае платят больше на 5−10 рублей, чем в прошлом году. Почти повсеместно подорожала красная икра — примерно на 10%, так как из-за «Платона» выросла цена ее транспортировки. А в какие заоблачные выси рванут цены, когда за дороги придется платить абсолютно любому перевозчику, причем независимо от тоннажа его машины — одному богу известно.

Поэтому граждане, подписавшие петицию, справедливо считают, что платный въезд в города усугубит эффект и без того непростой экономической ситуации даже в мегаполисах. А уж в регионах, где кризис ощущается сильнее, он окончательно разрушит местные экономики.

И остается добавить, что петиция поступит в электронную приемную администрации президента до конца этого года. «Живьем» нести 2700 листов с подписями активисты считают нецелесообразным.

платные дороги, дорога
28 декабря 2016
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