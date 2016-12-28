110 000 подписей набрала петиция Президенту РФ против платные въезды в города

Против него единым — редкий случай — фронтом выступили парламентские фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», правозащитники, независимые эксперты. Но главное, что на защиту свои прав поднялся простой народ. Под петицией к Президенту РФ о недопустимости введения платы за езду по региональным и муниципальным дорогам за две недели подписалось более 110 000 россиян.

Подписанты, напоминая Владимиру Путину, что именно они на 62% наполняют федеральный бюджет, требуют, как минимум, «снять с рассмотрения законопроект, а в дальнейшем проводить широкие общественные и профессиональные дискуссии по этому вопросу и по иным подобным». А как максимум — освободить от должностей ряд высокопоставленных чиновников.