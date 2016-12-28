В Москве будет построена новая автомагистраль

Победителю конкурса предстоит спроектировать участок автомагистрали, включающей 18,89 км дороги, а также эстакад суммарной длиной более 7 км. Кроме того, там будут соорудены развязки в районе станций метро «Владыкино» и «Ботанический сад» и на пересечении с Ярославским шоссе. Предстоит реконструкция Станционной улицы, 3-го Нижнелихоборского проезда, Сусоколовского шоссе, Сигнального проезда, Нововладыкинского проезда и проезда Серебрякова. На проектируемом участке хорды участке будет построен шестиполосный мост через реку Лихоборка, и расширен до шести полос мост через реку Яуза.

«Департамент строительства Москвы объявил открытый конкурс на определение организации, которая выступит техническим заказчиком и выполнит проектно-изыскательские работы по строительству дорог и искусственных сооружений на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Максимальная цена контракта определена в 1,369 млрд. рублей. Соответственно, желающим получить заказ придется предложить более выгодную для города цену. Подвести итоги открытого конкурса московские власти собираются 26 января 2017 года.