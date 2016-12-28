В Москве будет построена новая автомагистраль

Фото: www.skyscrapercity.com
Власти Москвы объявили конкурс на проектирование участка Северо-Восточной хорды, который пройдет от Ярославского до Дмитровского шоссе. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Эдуард Раскин

Победителю конкурса предстоит спроектировать участок автомагистрали, включающей 18,89 км дороги, а также эстакад суммарной длиной более 7 км. Кроме того, там будут соорудены развязки в районе станций метро «Владыкино» и «Ботанический сад» и на пересечении с Ярославским шоссе. Предстоит реконструкция Станционной улицы, 3-го Нижнелихоборского проезда, Сусоколовского шоссе, Сигнального проезда, Нововладыкинского проезда и проезда Серебрякова. На проектируемом участке хорды участке будет построен шестиполосный мост через реку Лихоборка, и расширен до шести полос мост через реку Яуза.

«Департамент строительства Москвы объявил открытый конкурс на определение организации, которая выступит техническим заказчиком и выполнит проектно-изыскательские работы по строительству дорог и искусственных сооружений на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Максимальная цена контракта определена в 1,369 млрд. рублей. Соответственно, желающим получить заказ придется предложить более выгодную для города цену. Подвести итоги открытого конкурса московские власти собираются 26 января 2017 года.

безопасность дорожного движения, пробки, дорога, дептранс
28 декабря 2016
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