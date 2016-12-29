Где к Новому году в Москве перекроют улицы

Власти столицы объявили о перекрытии центральных улиц города в новогоднюю ночь. Запрет движения распространится и на наземный общественный транспорт.

Сообщается, что с 15:00 31 декабря до 05:00 1 января движение будет остановлено на улице Ильинка от площади Ильинских ворот до Биржевой площади. Чуть позже, с 22:00 31 декабря года до 05:00 1 января 2017 года перекроют Тверскую от Пушкинской площади до Моховой, Моховую, Петровку от Петровских ворот до Театрального проезда, Большую Дмитровку от Моховой до Страстного бульвара, Театральный проезд и Рахмановский переулок.