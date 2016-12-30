В каких городах подрядчиков наказали за отвратительный ремонт дорог

Охарактеризовать сложившуюся в дорожной отрасли ситуацию можно только сакраментальным «Воруют!». Для подавляющего большинства граждан это вовсе не секрет. А вот власти страны, похоже, только сейчас соизволили заметить, что не все в порядке в этой не самой последней по важности сфере экономики.

«Такое количество нарушений не удивляет, — заявил руководитель движения „Убитые дороги“, депутат Госдумы Александр Васильев. — Проведенный нашими экспертами анализ закупок на выполнение работ по дорожному ремонту и строительству показал, что тендеры в 35 городах на общую сумму 972 млн. рублей имеют поздние сроки выполнения работ — конец октября, ноября и декабря». Ну надо же! Интересно — те, кто подписывал эти договора и выделял бюджетные деньги уже сидят на нарах? Вероятно, нет. Пока смелости хватает только аннулировать контракты.

Во Владивостоке на улицах Володарского, Некрасовской, Комсомольской и Школьной, асфальт укладывали прямо на снег. Работы не приняты и не оплачены. В Санкт-Петербурге на набережной реки Оккервиль ремонт, проведенный прямо на снегу и в лужах подрядчик переделывал за свой счет — правда, только на одном из нескольких участков. В Тольятти также асфальт на перекрестках улиц Ленина — 50 лет Октября и Победы — 50-ти лет Октября укладывался в снег в начале ноября, но пока адрес подрядчика была лишь направлена претензия с требованием об уплате неустоек за нарушение срока выполнения работ.

Подобные безобразия происходили также в Вязьме, Омске, на трассе Новосибирск-Кочки-Павлодар. А сколько случаев закапывания бюджетных денег в снег так и не выявлено? Штрафовать подрядчиков, конечно, надо — как и заставлять их исправлять халтуру. Но те, кто выделяет на подобного рода «ремонты» бюджетное финансирование, должны нести уголовную ответственность. Тогда одновременно в России станет меньше и дураков, и плохих дорог.